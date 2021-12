Ei, ei, ei …

Wer sich vegan ernährt, wird das heute gesuchte Salz mit großer Wahrscheinlichkeit kennen. Neben seiner dunkelvioletten Farbe besticht das ursprünglich aus Indien stammende Salz zudem durch seinen schwefeligen Geruch, der an Eier erinnert, und der häufig in der veganen Küche als Eierersatz genutzt wird. Schwarzsalz, wie es auch genannt wird, besteht aus Himalayasalz (also aus Natriumchlorid), dem Spurenelemente wie Natriumsulfat, Eisensulfat und Schwefelwasserstoff zugesetzt wurden.

Traditionell wird es hergestellt durch Verkochung des Salzes mit indischen Gewürzen und Harad-Samen, den Früchten des Terminalia-chebula-Baums. Ähnlich wie Masala wird es dann in der indischen Küche zum Würzen eingesetzt. Daneben dient es in der indischen Volksmedizin aber auch zur Linderung von Verdauungsbeschwerden, Sodbrennen und Blähungen. Aufgrund seiner ausgleichenden Wirkung auf den Mineralstoffhaushalt findet man in Indien das gesuchte Salz auch häufig in isotonischen Getränken.

Wer einmal das vegane Rührei probieren möchte, kann sich hier inspirieren lassen:

400 g Tofu, schnittfest

1 TL Schwarzsalz

1 TL Kurkuma

1 EL Öl

6 Kirschtomaten, halbiert

1 EL glatte Petersilie, gehackt

1 TL Frühlingszwiebeln in feinen Ringen

1 Prise rotes Hawaii-Salz

Den Tofu krümelig zerdrücken und mit Kurkuma und dem Schwarzsalz vermischen. Die Tofukrümel im heißen Öl anbraten, dabei immer wieder umrühren. Sobald es beginnt zu duften, die Tomaten der Masse hinzufügen und noch einige Minuten schmoren lassen. Wenn das Rührei fertig ist, mit den Kräutern und Frühlingszwiebeln bestreuen.

Frage: Wie lautet ein anderer Name des Schwarzsalzes?