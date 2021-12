Anbrüche in der Rezeptur – so minimiert man das Retaxrisiko

Allerdings kommen Kassen zunehmend damit um die Ecke, dass die Anbrüche doch nicht verworfen werden müssen und für die nächste Rezeptur verbraucht werden können. Das passiert insbesondere dann, wenn eine Rezeptur in einer Apotheke öfter hergestellt und an Patienten, die bei der gleichen Krankenkasse versichert sind, abgegeben wird. Laut DeutschemApothekenPortal (DAP) gibt es sogar Retaxationen, weil ein Patient mehrmals die gleiche Rezeptur verschrieben bekam, diese in der derselben Apotheke herstellen ließ und die Apotheke aber nicht belegen konnte, dass die Anbrüche von der letzten Herstellung nicht mehr verwendbar waren. Aus den vorliegenden Retaxationen gehe hervor, dass die Kassen mittlerweile genaue Informationen darüber haben, für welchen Patienten welche Rezeptur mit welchen Anbruchsmengen erstellt wurde. Mit Einführung der Hash-Codes wird es hier noch mehr Transparenz geben.