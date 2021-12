Oxytocin – keine Verbesserung bei Autismus-Spektrum-Störung

In einer Phase-II-Studie bekamen 290 Kinder und Jugendliche (3 bis 17 Jahre) mit Autismus-Spektrum-Störung 1:1 randomisiert täglich entweder 24 IE Oxytocin intranasal oder Placebo verabreicht. Als primärer Endpunkt wurde die Veränderung auf der ABC-mSW-Skala ausgewertet, die die soziale Interaktion der Kinder von 0 bis 39 bewertet (hohe Werte = geringe soziale Interaktion). Es zeigte sich, dass sich der ABC-mSW-Wert unter Oxytocin um 3,7 Punkte, unter Placebo um 3,5 Punkte reduzierte. Auch bezüglich der sekundären Endpunkte, der Motivation und des IQ-Werts der Teilnehmer, konnte kein Unterschied zwischen dem Kuschelhormon und Placebo erkannt werden.

