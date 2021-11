Apotheker Dr. Markus Reiz, Donatus-Apotheke in Bornheim, gehört zu den ersten Apothekern Deutschlands, die in der Apotheke gegen Grippe geimpft haben. Im DAZ-Podcast spricht DAZ-Herausgeber Peter Ditzel mit ihm über seine Erfahrungen beim Modellprojekt Grippeschutzimpfung. Und zu einer möglichen Covid-19-Impfung in Apotheken hat er eine klare Meinung: „Wir brauchen jeden, der eine Nadel halten kann.“