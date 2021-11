Keine Angst vor künstlicher Ernährung

In den Leitlinien Enterale und Parenterale Ernährung der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) wird vorgegeben, dass in Kliniken Ernährungsteams alle Entscheidungen über eine klinische Ernährung treffen. Diesen Teams gehören neben dem behandelnden Arzt auch Pflegekräfte, Ernährungsfachkräfte sowie Apotheker an. Eine pharmazeutische Aufgabe im Rahmen eines Medikationsmanagements kann hier die Überprüfung des Medikationsplans auf appetitvermindernde Arzneimittel sein – und gegebenenfalls das Finden von Alternativen dazu.