Rechenzentren korrigieren „falsche“ Großhandelsvergütung

Am Dienstag, dem 16. November, also vor einer Woche, ist eine neue Coronavirus-Impfverordnung in Kraft getreten. Seitdem können beispielsweise Impfzentren, mobile Impfteams und der Öffentliche Gesundheitsdienst sowie von ihm beauftragte Dritte die Impfstoffe jetzt auch wieder von den Ländern beziehen, zwischenzeitlich war das nur über Apotheken möglich.