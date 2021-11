Am Arbeitsplatz und in Bus und Bahn: 3G-Regeln treten am Mittwoch in Kraft

Wie erwartet, treten die Änderungen am Infektionsschutzgesetz und damit unter anderem die 3G-Regelung am Arbeitsplatz am morgigen Mittwoch in Kraft. Das „Gesetz zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhebung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ wurde heute im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.