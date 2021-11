Bei der Duchenne-Muskeldystrophie liegt eine Mutation im Dystrophin-Gen vor. Diese führt dazu, dass das Dystrophin, ein wichtiges Strukturprotein in der Skelettmuskulatur, in der Muskelzelle fehlt. In der Folge sind die Muskelfasern degeneriert und nekrotisch. Klinisch äußert sich das unter anderem in einer fortschreitenden Muskelschwäche und Muskelatrophie.