Neue Großhandelsvergütung beim Impfzubehör berücksichtigen!

Die ABDA hatte darauf gedrungen, diese Änderung, die mittelbar auch die Apotheken betrifft, erst zum Monatswechsel in Kraft treten zu lassen. Sie fand aber offensichtlich kein Gehör. In einem Rundschreiben an die Mitgliederorganisationen wies die Standesvertretung am vergangenen Dienstag, also bei Inkrafttreten der neuen Vergütungsregeln, noch einmal darauf hin, dass Impfstoff abgebende Apotheken bei ihrer Dokumentation und Abrechnung unbedingt darauf achten müssen, stichtagsgenau zum 16. November, die neuen Beträge zu berücksichtigen.