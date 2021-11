Experten besorgt: Auch junge Übergewichtigte sollten sich schnell impfen lassen

Offenbar ist das nicht nur unter den Kindern so, sondern speziell auch in der Altersgruppe zwischen 40 und 60 Jahren: Stark übergewichtige Menschen haben laut Fachleuten ein erhöhtes Risiko für Komplikationen bei einer Corona-Infektion, auch wenn sie noch nicht das Seniorenalter erreicht haben, meldet aktuell die Nachrichtenagentur dpa. „Je schwerer ein Mensch, desto höher ist das Risiko an COVID-19 zu versterben. Das sehen wir in den wissenschaftlichen Daten, vor allem bei Erwachsenen zwischen 40 und 60 Jahren“, erklärte der Präsident der Deutschen Adipositas Gesellschaft, Jens Aberle.

Die Fachgesellschaft rät noch Ungeimpften aus der Gruppe zu einer schnellstmöglichen Corona-Impfung beziehungsweise bereits Geimpften zur raschen Auffrischimpfung. Zu den Gruppen mit erhöhtem Risiko für schwere COVID-19-Verläufe zählt die Ständige Impfkommission unter anderem Menschen mit einem Body Mass Index (BMI) von mehr als 30. Der BMI wird aus Körpergröße und -gewicht berechnet. Die Deutsche Adipositas Gesellschaft betont, dass das erhöhte Risiko für Komplikationen im Fall einer Corona-Infektion den Betroffenen oftmals nicht bewusst sei.