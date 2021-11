3G wird auch in Apotheken Pflicht

Trotz anfänglichen Widerstands der unionsgeführten Länder hat der Bundesrat am heutigen Freitag dem Corona-Gesetzespaket der künftigen Ampelkoalitionäre zugestimmt. Die Entscheidung hat ihnen offensichtlich der gestern gefasste Bund-Länder-Beschluss erleichtert, der bereits in drei Wochen eine Evaluierung der neuen Maßnahmen vorsieht – bei einer erneuten Besprechung der Länderchefs mit dem Bund. Das neue Gesetz sieht unter anderem eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz vor – sie gilt auch in Apotheken.