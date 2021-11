Münch: „Wir sind schneller, zuverlässiger und menschlicher“

Der Präsident der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt, Jens-Andreas Münch, warb bei der gestrigen Kammerversammlung in Magdeburg dafür, das Thema E-Rezept aktiv anzugehen. Die Apothekerschaft, so sein Appell, solle den Prozess „mitgestalten, statt ihn zu erleiden“. Ihm sei bewusst, dass viele Sorgen haben, das E-Rezept würde vor allem dem Versandhandel in die Karten spielen. „Das muss aber nicht so sein“, gab sich Münch kämpferisch. DocMorris propagiere seit einiger Zeit, der Versandhandel sei die Antwort auf das E-Rezept. „Ich denke, das sehen wir anders und können und müssen das auch mit Selbstbewusstsein vertreten. Wir sind schneller, zuverlässiger und menschlicher.“