DocMorris will Sanktionen bei Bonusgewährung verhindern

Dies ist inzwischen erledigt. Denn seit 1. Oktober gilt ein neuer Rahmenvertrag, der in seiner Anlage 10 das Verfahren vor der sogenannten Paritätischen Stelle regelt. Diese kann die vom Gesetz vorgegeben Sanktionen verhängen. Und genau hiergegen wendet sich nun DocMorris mit einem Eilantrag vor dem Sozialgericht Berlin (Az.: S 208 KR 1782/21 ER). Wie ein Sprecher des Gerichts gegenüber der DAZ bestätigte, will DocMorris vorläufig feststellen lassen, dass die Paritätische Stelle nicht berechtigt ist, Sanktionen zu verhängen, also Vertragsstrafen beziehungsweise einen Versorgungsausschluss auszusprechen. Begründet werde dies damit, dass die zugrundeliegende gesetzliche Regelung europarechtswidrig sei. Dabei verweist DocMorris auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2016.

Wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist noch unklar. Das Gericht sei „um eine zeitnahe Erledigung bemüht“, so der Sprecher. Normalerweise ergingen Eilentscheidungen des Sozialgerichts in weniger als einem Monat nach der Antragstellung. Das vorliegende Verfahren sei allerdings deutlich umfangreicher als sonst üblich. Dennoch: Eine Entscheidung in diesem Jahr sei noch möglich.