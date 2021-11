Dobbert: „Wir sind Fachleute und wissen, was wir tun“

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Brandenburg am heutigen Mittwoch war eigentlich in Präsenz geplant – doch auch rund um Berlin steigen die Corona-Infektionszahlen wieder erheblich. Und so entschied man sich kurzfristig, die Veranstaltung online abzuhalten. In seinem Eingangsbericht zeigte sich Präsident Jens Dobbert wenig verständig, dass die sich derzeit bildende „Alles-wird-gut-Koalition“ die epidemische Lage von nationaler Tragweite mitten in der vierten Welle beenden will. Gut findet er allerdings die Pläne zu 3G am Arbeitsplatz. Wobei er es noch lieber sähe, wenn sich auch Genesene und Geimpfte testen ließen – und Ungeimpfte stets einen tagesaktuellen (und selbst zu zahlenden) PCR-Test vorweisen müssten. Dobbert ist überzeugt: „Impfen ist der beste Schutz, den wir für diese Pandemie haben“ – daher suche er auch mit jeder ungeimpften Person, die sich bei ihm testen lasse, das Gespräch. Allerdings bedeute Impfen keinen „Freifahrtschein“, betonte der Kammerpräsident. Man kann sich schließlich noch immer anstecken und andere infizieren. „Aber wir landen womöglich nicht auf der Intensivstation und legen nicht das Krankenhaussystem lahm“.

Präqualifizierung: Apotheken haben Wichtigeres zu tun

Dobbert erinnerte erneut an die Leistungen der Apotheken in den vergangenen fast zwei Jahren der Pandemie – und daran, dass aus der Politik nur selten Dank dafür zu hören ist. Hingegen würden die Apotheken bei all ihrem Einsatz auch noch mit Bürokratie überfrachtet. Als Stichwort nannte der Präsident die Präqualifizierung. „Wir sind alle Fachleute und wissen, was wir tun. Wir müssen keine langen Dokumente ausfüllen, um Stechhilfen und Stechnadeln abzugeben.“ Und gebe es mal eine Nachfrage, müsse man feststellen, dass die Präqualifizierungsstelle nur von 8 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar sei. Dobbert: „Ganz ehrlich: Diese Präqualifizierung könnten wir abschaffen. Wir haben andere wichtige Dinge in unseren Apotheken zu erledigen“.