Nur wenige Heilberufler sind wirklich TI-ready

Im dritten Quartal 2021 waren bereits 96 Prozent der Apotheken in Deutschland an die Telematikinfrastruktur (TI) angebunden – Platz zwei unter den Heilberuflern, nur unter den Zahnärzten war der Anteil noch ein klein wenig größer (97 Prozent). Das geht aus dem TI-Atlas der Gematik hervor, der jetzt erstmals erschien und künftig jährlich einen Einblick in den Status quo bieten soll. Auf Platz drei folgen demnach die Arztpraxen (93 Prozent), das Schlusslicht bilden Psychotherapeuten und Krankenhäuser mit je 88 Prozent.