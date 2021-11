Groeneveld fordert Dynamisierung der packungsabhängigen Vergütung

Der Landesapothekerverband Niedersachsen appelliert an die Politik, das System der Apotheken zu stärken und krisenfest zu machen. Die Apotheken hätten sich als wichtiger Baustein in der Corona-Bekämpfung bewährt, sagte der Verbandsvorsitzende, Berend Groeneveld, der Deutschen Presse-Agentur. Die rund 18.500 Apotheken in Deutschland, davon rund 1.800 in Niedersachsen, hätten deutlichen Mehraufwand gehabt, der auch honoriert worden sei. Es müsse aber nun um eine Anpassung der Basisfinanzierung gehen.