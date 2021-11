Hand-Fuß-Mund-Krankheit: Fiebersaft und Vanilleeis als Medizin

Die Krankheit kündigt sich meist durch Fieber und Appetitlosigkeit an, gegebenenfalls auch durch Halsschmerzen. Nach ein bis zwei Tagen bilden sich häufig kleine rote Flecken im Mundbereich, an den Handflächen und den Fußsohlen, manchmal mit Blasenbildung, aber in aller Regel ohne Juckreiz. Insbesondere bei der Ulzeration der Bläschen sind die Patienten hochkontagiös. Der Hautausschlag kann auch am Gesäß, im Genitalbereich, an den Knien und den Ellenbogen auftreten. Quälend können schmerzhafte Enantheme der Mundschleimhaut sein. Nach fünf bis zwölf Tagen ist aber größtenteils alles überstanden, auch ohne ärztliche Hilfe.