Gesundheitskarte als neuer „Renner“ für die Token-Übermittlung

Bei der Mitgliederversammlung des Apothekerverbands Mecklenburg-Vorpommern am 10. November in Rostock zeigte sich Sören Friedrich, ABDA-Abteilungsleiter für IT und Telematik, insgesamt zuversichtlich zum E-Rezept, ließ aber Skepsis zum Zeitplan durchblicken. Offenbar ist die Entwicklung derzeit noch weit von einer flächendeckenden Umsetzung entfernt. Für den „Produktivbetrieb“ in der Fokusregion Berlin-Brandenburg sei vieles aus dem GERDA-Projekt der Apotheker in Baden-Württemberg übernommen worden, berichtete Friedrich.