Ein Nasenspray gegen laufende Nase – bald rezeptfrei?

Im November 2018 nahm das British Medical Journal (BMJ) die Evidenz zu gängigen OTC-Erkältungspräparaten in einer interaktiven Tabelle unter die Lupe. Demnach ist, wer nur an einer verstopften Nase leidet, mit klassischen abschwellenden Nasensprays am besten beraten. Läuft die Nase zusätzlich, könnten Kombinationen aus Antihistaminikum + Analgetikum + Dekongestivum helfen (mit unbekanntem Nutzen-Risiko-Verhältnis). Wer vor allem vom Niesen geplagt wird, scheint mit einem guten Nutzen-Risiko-Verhältnis auf Kombinationen aus Antihistaminikum + Dekongestivum zurückgreifen zu können. Und: Wie die klassische Indikation bei Heuschnupfen schon vermuten lässt, können sedierende Antihistaminika bei laufender Nase und Niesen helfen. Außerdem gab es schon 2018 laut Lauer-Taxe in Ländern wie Frankreich und den USA auch nasales Ipratropiumbromid als Monopräparat. Das Nutzen-Risiko-Verhältnis wurde vom BMJ jedoch als erhöht angegeben, weil es keine Daten dazu gibt, hieß es. Und so fanden sich auch Kombinationen aus Dekongestivum + Ipratropiumbromid in der BMJ-Liste der Mittel, die wahrscheinlich keinen oder einen ungeklärten Effekt haben. Man darf also gespannt sein, ob der Sachverständigen-Ausschuss für Verschreibungspflicht im Januar einen Anlass sieht, „Otriven Duo“ aus der Verschreibungspflicht zu entlassen. In Großbritannien zum Beispiel ist „Otrivine Extra Dual Relief“ als apothekenpflichtiges Arzneimittel erhältlich.