Cannabisverkauf in separaten Apotheken-Stores?

Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion zur Legalisierung von Cannabis für den Freizeitkonsum fordert Apothekerin Dolfen, auch diese Cannabis-Abgabe in die Hände von Apothekerinnen und Apothekern zu legen. In einer Presseerklärung spricht sie sich dafür aus, dass Apotheken hierfür separate Räume oder Cannabis-Stores einrichten sollten, in denen pharmazeutisches Personal die Cannabis-Produkte verkauft. Dolfens Anliegen ist es, diese beiden Bereiche von Medizinal-Cannabis und Cannabis für den Freizeitkonsum räumlich zu trennen. „Pop und Apotheke passen nicht“, lässt sie in der Pressemitteilung wissen und bringt das Problem plastisch auf den Punkt: „Hier berät eine Apothekerin einen Tumorpatienten, daneben besprechen Partypeople die Reize von Bakerstreet? Und kurz nach Mitternacht steht eine Schlange halb-stoned am Bereitschaftsschalter?“ Dieses Szenario möchte sie nicht in der Apotheke haben, aber dennoch die Cannabis-Abgabe in Apothekerhänden wissen. Warum sie sich für die Abgabe von Cannabis für den Freizeitkonsum in Apotheken einsetzt, erklärt sie im DAZ.online-Podcast mit Peter Ditzel.