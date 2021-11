Leitlinienwissen muss in digitale Anwendungen implementiert werden

Für die Umsetzung fordert die AWMF nun die Aufstellung eines nationalen Aktionsplans, der Maßnahmen zur weiteren Digitalisierung der Leitlinien beinhaltet. Im Rahmen des Digitale-Versorgung-Gesetzes sei in der vergangenen Legislaturperiode begonnen worden, die Erstellung von qualitätsgesicherten Leitlinien für das Leitlinienregister der AWMF finanziell und operational zu unterstützen. In der neuen Legislaturperiode müsse diese Förderung jetzt verstetigt werden, heißt es. „Darüber hinaus muss die Implementierung von Leitlinienwissen in die verschiedenen digitalen Anwendungen gefördert werden. Nur so wird es gelingen, eine wissenschaftlich fundierte digitale Versorgung im Gesundheitswesen zu gewährleisten – im Sinne des Patientenwohls“, sagt Schliephake.