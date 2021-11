Brustkrebspatientinnen auf kardiovaskuläre Risiken untersuchen

Die epidemiologische WECARE-Studie [3], die in den USA, Kanada und Dänemark durchgeführt wurde, fokussierte sich auf Langzeitfolgen einer Bestrahlung. Es wurde insbesondere untersucht, welchen Einfluss es auf das Risiko einer koronaren Herzkrankheit hatte, ob die linke oder rechte Brust bestrahlt wurde. Die Studie umfasste 1.583 Frauen mit einer Brustkrebsdiagnose in den Stadien I und II zwischen 1985 und 2008. Sie waren mit einem Alter unter 55 Jahren jünger als in vielen anderen Studien. Das Follow-Up der Frauen erfolgte entweder durch einen schriftlichen Fragebogen oder per Telefonbefragung. Schließlich konnten 972 Frauen in eine Analyse eingeschlossen werden. Man unterteilte dabei die Frauen in zwei Gruppen, je nachdem, ob die linke oder rechte Brust betroffen war. Im Median erhielten sie ihre Brustkrebs-Diagnose mit 46 Jahren und wurden 14 Jahre nachbeobachtet.