Unerfüllter Kinderwunsch – was Männer tun können

Mögliche angeborene oder entwicklungsbedingte Ursachen für eine männliche Sterilität können ein Hodenhochstand, genetische Veränderungen oder Veränderungen in der Produktion der Geschlechtshormone sein. Mögliche erworbene Ursachen für eine männliche Sterilität können Krampfadern am Hoden, ein Hormonmangel, verschiedene Geschlechtskrankheiten (u. a. Syphilis, Chlamydien, Gonorrhoe), eine Infektion der Hoden im Rahmen einer Mumpserkrankung (sog. Mumpsorchitis), eine Hodentorsion (schmerzhafter Vorgang, bei dem sich der Hoden am Samenstrang um seine Längsachse verdreht), Hodenkrebs mit Chemotherapie oder Prostataoperationen sein.