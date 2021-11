Viel Geld für Information aus den Apotheken

Noch voraussichtlich bis zum 10. November können Apothekeninhaber und Filialleiter an der diesjährigen Runde des ABDA-Datenpanels teilnehmen. Für die Weiterentwicklung des Panels hat die ABDA 280.000 Euro in ihrem Haushalt für 2022 eingeplant. Das erscheint überraschend. Denn schon die jetzigen Fragen versprechen wichtige Erkenntnisse über die Arbeit der Apotheken. In einem weiteren Beitrag stellen wir die Fragen vor und betrachten dabei auch, für welche berufspolitischen Zwecke die Antworten nützlich sein können.