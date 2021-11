Politisch und praktisch relevante Fragen - aber wo sind die Antworten?

Am Anfang stehen einfache Fragen zur Person und zur Apotheke. Anhand der Postleitzahl werden Stadt-, Land- oder Umland-Lagen unterschieden. Dann soll der Apothekentyp, beispielsweise im Sinne von Lagen in einer Fußgängerzone, in einem Ärztehaus, am Bahnhof oder bei einem Krankenhaus, beschrieben werden. Dabei gibt es zwölf Auswahlmöglichkeiten. Mehrfachnennungen sind möglich. Außerdem wird nach der Infrastruktur im Sinne der Passantenfrequenz und der Parksituation gefragt. Die ABDA hat bisher keine Erkenntnisse zu diesen Typen von Apotheken veröffentlicht. Möglicherweise reichen die Teilnehmerzahlen nicht aus, um für alle Typen repräsentative Aussagen abzuleiten.