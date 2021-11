Von der Tabelle bis zum Alleskönner: Personalplanung für Apotheken

Der Teamalltag in der Apotheke ist vielseitig und von den verschiedensten Tätigkeiten geprägt. Neben der Rezeptur und dem Handverkauf sind auch einzelne Termine zur Beratung oder der Anmessung von Kompressionsstrümpfen alltäglich. Da nicht durcheinander zu kommen, ist häufig nicht leicht. In Erkältungszeiten ändert sich der Dienstplan gefühlt täglich, was dazu führt, dass die Information nicht immer gleich jeden erreicht.

Einige Teams nutzen zur Vereinfachung eine formatierte Excel-Tabelle, die bereits viele Vorteile bietet. Hier kann eine wöchentliche Vorlage immer wieder neu bearbeitet werden und auch die Über- und Minderstunden werden automatisch mitgeschrieben. Der Plan kann ausgedruckt und ausgehängt oder als PDF den Kollegen per Mail versendet werden. Ein Nachteil ist, dass kurzfristige Änderungen nur mit viel Mühe allen zur Verfügung gestellt werden können. Der klassische Griff zum Hörer oder dem privaten Handy ist keine Seltenheit. Personalplanungstools verschiedener Anbieter vereinfachen den Alltag und tragen zu einem optimalen Zeitmanagement bei.