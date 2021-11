Dapagliflozin verliert seine Typ-1-Diabetes-Indikation

Im Februar 2016 hatte der Pharmakovigilanzausschuss der EMA (PRAC) entschieden, dass die Vorteile einer Behandlung mit SGLT2-Inhibitoren zumindest für Typ-2-Diabetiker größer als das Risiko einer Ketoazidose sind. Weil entsprechende Maßnahmen aber offenbar nicht ausreichend beachtet wurden, machte die Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft im Oktober 2018 erneut auf Risikopatienten und die schwierige Diagnose aufmerksam.

Im April 2019 berichtete dann die DAZ darüber, dass die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA zögerte, was das Urteil über Gliflozine und die Anwendung bei Typ-1-Diabetes angeht: Auch hier waren mögliche Ketoazidosen der Grund. In den USA hatte das DKA-Risiko dazu geführt, dass die FDA den Zulassungsantrag von Sotagliflozin (Zynquista®) im März 2019 ablehnte. In der DAZ 6/2020 war zum Hintergrund zu lesen, dass Langzeitstudien mit einer größeren Zahl an Proband:innen fehlen. Die DKA sei bereits unter Studienbedingungen verhältnismäßig häufig aufgetreten, deshalb fürchte man „ein noch weitaus höheres Risiko unter Alltagsbedingungen mit weniger sensibilisierten Ärzten und Patienten“. Zur Einordnung: Das Risiko für eine DKA bei Patient:innen mit Diabetes mellitus Typ 2 unter Gliflozinen soll gegenüber den Dipeptidylpeptidase-4-Inhibitoren (DPP-4-Inhibitoren) in einer Auswertung von US-amerikanischen Routinedaten etwa doppelt so hoch gewesen sein, mit einer Rate von fünf pro 1.000 Patient:innen pro Jahr. In randomisierten Studien lag die Inzidenz bei etwa 1:1.000.