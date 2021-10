Wittener Harntrakt-Nebenwirkungs-Score: Die App ist da!

Jetzt ist es so weit. Unter „harntrakt.de“ kann der „Service für urologisch tätige Ärzte“ aufgerufen werden. Suchen kann man dort entweder nach Arzneimitteln – via Wirkstoff, chemischem Namen, dem Handelsnamen oder der PZN – oder nach Nebenwirkungen, die in einer Liste aufgeführt werden. So findet man unter dem Reiter „vermehrter Harndrang“ beispielsweise Eletriptan, Benzbromarone, Zolmitriptan und Probenecid. Unter jedem Wirkstoff findet man außerdem drei Zahlenwerte, die für Literaturwerte (1-4), eine Expertenbewertung (0-3) und eine Bewertung in der Summe (1-7), das „Gesamtrisiko“, stehen.

Grund dafür ist, dass bei der Erstellung der Liste in einem ersten Schritt zunächst nur Substanzen identifiziert wurden, die eine Harntraktnebenwirkung auslösen können. Dann ging es weiter: „Die entsprechenden Hinweise darauf wurden kategorisiert (Datenbanknennung, Kasuistik, Fallsammlung, randomisierte Untersuchung, Metaanalyse). Zusätzlich wurde eine strukturierte Bewertung des Risikos durch 33 Experten vorgenommen.“