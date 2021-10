Feigenkaktus bei Diabetes, Gastritis oder Wundheilungsstörungen?

Jeder hat sie vor seinem geistigen Auge, Kakteen gehören zu den markantesten Vertretern der Vegetation von Trockengebieten rund um den Globus. Ihre ursprüngliche Heimat – die Wüsten des amerikanischen Kontinents – haben etliche Arten dank ihrer enormen Anpassungsfähigkeit längst verlassen. So ist heute auch der Feigenkaktus, Opuntia ficus-indica, in vielen tropischen und subtropischen Regionen der Erde zu finden. In Mexiko werden die jungen, grünen Sprossglieder unter dem Begriff „Nopal“ als Gemüse geschätzt, bei uns finden sich dagegen eher die Früchte als vitaminreiches Obst im Supermarktregal, und in Afrika werden dornenlose Varianten als Viehfutter angebaut.