Netzwerk für exzellente Forschung in Apotheken startet als Pilotprojekt

In den knapp 20.000 öffentlichen Apotheken werden viele Patientinnen und Patienten täglich engmaschig und niederschwellig von hochqualifiziertem Gesundheitspersonal in ihrer Arzneimitteltherapie begleitet. Mit über 3,3 Millionen Kundenkontakten pro Tag kann in öffentlichen Apotheken in relativ kurzer Zeit eine große Anzahl an Patientinnen und Patienten erreicht und dadurch eine Vielzahl von Daten erhoben werden. Dennoch sind öffentliche Apotheken bislang in vielen Versorgungsforschungsprojekten unterrepräsentiert. Dies liegt möglicherweise daran, dass die pharmazeutische Arbeit und der Beitrag öffentlicher Apotheken zur Versorgungsforschung bislang unterschätzt werden und sich die Durchführung wissenschaftlicher Projekte in diesem Setting für alle Beteiligten eher aufwendig gestaltet. Beispielsweise müssen die Apotheken in der Regel stets von Neuem rekrutiert und geschult werden bzw. viele Apotheken haben bislang eher wenig Erfahrung im wissenschaftlichen Arbeiten.