„Dieses EuGH-Urteil hat das Arzneimittel trivialisiert“

Das sieht man offensichtlich auch auf EU-Ebene mittlerweile so. Denn das seit 2013 laufende Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der Rx-Preisbindung wurde aktuell eingestellt. Damit wurde also auch die mit dem Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz (VOASG) vom Arzneimittelgesetz ins SGB V überführte Preisbindung für GKV-Versicherte aktuell akzeptiert. Aus meiner Sicht ist es daher jetzt an der Zeit, dieses Kapitel endgültig abzuschließen. Dazu muss der deutsche Gesetzgeber allerdings die Gleichpreisigkeit noch im Bereich der PKV und der Selbstzahler wieder verpflichtend vorschreiben. Denn angesichts der nach wie vor leider rückläufigen Anzahl von Apotheken in Deutschland ist klar, dass es noch Handlungsbedarf gibt. Gerade in der Pandemie haben wir den Mehrwert der inhabergeführten Apotheke vor Ort jeden Tag mehr als deutlich gesehen. Die Apotheke vor Ort ist systemrelevant! Und auch in anderen Bereichen, etwa im Krankenhaus, haben Apothekerinnen und Apotheker gezeigt, wie wichtig der Berufsstand für die Versorgung der Bevölkerung ist. Mir macht mein Beruf jeden Tag viel Spaß. Ich setze darauf, dass die nächste Bundesregierung den mit dem VOASG begonnen Kurs fortsetzen wird und unseren Berufsstand mit verlässlichen Rahmenbedingungen im Interesse der Menschen in Deutschland noch mehr unterstützt. Wir sind dabei gerne bereit, unseren Mehrwert für die Gesellschaft z. B. im Bereich der pharmazeutischen Dienstleistungen noch stärker zu dokumentieren. Es soll schließlich jeder sofort erkennen können, dass sich der berufliche Einstieg in die Pharmazie lohnt und von der Gesellschaft wertgeschätzt wird.“