Viele achten bei OTC-Arzneimitteln nicht auf die Haltbarkeit

GSK Consumer Healthcare möchte Verbraucher:innen über den richtigen und verantwortungsvollen Umgang mit rezeptfreien Arzneimitteln informieren und hat dazu am gestrigen Montag die Kampagne „Bewusst richtig handeln.“ gestartet. Sie umfasst Service-Inhalte in den Themenbereichen Dosierung, Aufbewahrung, Anwendung und Entsorgung. Im Rahmen der Kampagne veröffentlicht GSK nun auch die Ergebnisse einer in Deutschland durchgeführten, repräsentativen Studie zum Umgang mit rezeptfreien Arzneimitteln. Die Studienmacher wollten vor allem wissen, wie die Befragten ihre Medikamente nutzen, dosieren, aufbewahren und entsorgen.

2 Prozent halten sich nie an die Dosierungsanleitung

Laut Studie nutzt jede:r achte Deutsche (12,3 Prozent) täglich OTC-Präparate. Aber: Nur sechs von zehn der Befragten (60,3 Prozent) halten sich hierzulande immer an die exakte Dosierung laut Packungsbeilage. 27,2 Prozent tun dies nur manchmal, fast jeder Zehnte (9,9 Prozent) kaum, und 2 Prozent halten sich sogar nie an die Dosierungsanleitung. Bei der Dosierung ihnen noch unbekannter OTC-Medikamente halten sich die Befragten zuallererst an die Packungsbeilage (51 Prozent). 44,2 Prozent suchen Rat in der Apotheke. Bei bereits bekannten Medikamenten verlassen sich 47,8 Prozent der Befragten vor allem auf ihre vorherige Erfahrung.