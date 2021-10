Haben in der DocMorris-Zentrale die Korken geknallt?

Kaum eine Person steht in der Wahrnehmung der deutschen Apothekerschaft so sehr für den Arzneimittelversandhandel wie Max Müller. Als Chief Strategy Officer bestimmte er von 2013 bis 2020 maßgeblich die Geschicke von DocMorris und war zugleich dessen prominentestes Gesicht. Anlässlich des fünften Jahrestages des EuGH-Urteils zur Preisbindung hat die DAZ mit ihm gesprochen, unter anderem darüber, wie damals die Stimmung bei DocMorris war und was er eigentlich heute macht.