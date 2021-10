Apotheken Umschau mit Impf-Appellen aus den Intensivstationen

Mit den „Zitaten der Intensivmedizinerinnen und -mediziner“ ist die aktuelle Kampagne der Umschau gemeint. Die Statements der Expert:innen sollen einen Eindruck davon vermitteln, was das Klinikpersonal gerade erlebt in einer Situation, in der sich die Intensivbetten schon wieder füllen und die so einfach zu vermeiden gewesen wäre, denn fast alle schwer erkrankten COVID-19-Patient:innen seien ungeimpft, heißt es in einer Mitteilung des Verlags zur Kampagne.

Pflegekräfte und Ärzt:innen seien fassungslos, verzweifelt, wütend, resigniert. Und sie wollten die noch ungeimpften Menschen aufrütteln, sich doch noch impfen zu lassen – aus Selbstschutz und aus Solidarität mit Pflegekräften und Klinikpersonal und mit jenen, die sich nicht immunisieren lassen können. Dazu gehörten unter anderem alle Kinder unter zwölf Jahren, wird der Hintergrund der Kampagne erklärt. Unter #Impfappell läuft sie in den sozialen Netzwerken, im aktuellen Heft ist ein Beitrag dazu.