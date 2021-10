Rückrufe wegen Ethylenoxid – was steckt dahinter?

Bereits im Juli hatte die DAZ über einen Rückruf von Abtei-Tabletten mit Magnesium und Calcium berichtet. Grund war die Substanz 2-Chlorethanol, welche gleichwertig zu Ethylenoxid eingestuft wurde und als potenziell gesundheitsschädlich bewertet wird. Ethylenoxid stehe im Verdacht, auch bei geringen Konzentrationen in Lebensmitteln erbgutverändernd und krebserregend zu sein, hieß es.

Auf Anfrage der DAZ erklärte das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR) im Juli, dass in Deutschland der Einsatz von Ethylenoxid als Pflanzenschutzmittelwirkstoff im Lebensmittelbereich seit 1981 verboten ist (Umsetzung der Richtlinie 79/117/EWG). Drittstaaten würden jedoch weiterhin die Begasung mit Ethylenoxid, zum Beispiel vor dem Schiffsversand, praktizieren. Weil Ethylenoxid eine sehr reaktive Verbindung sei, liege es in behandelten oder verarbeiteten Lebensmitteln nur noch in geringer Menge als Ethylenoxid vor, sondern hauptsächlich in Form seines Hauptabbauprodukts 2-Chlorethanol.

Bei Weleda ist die Lage somit einigermaßen klar, wird für die neue Marke „Naturweisheit“ doch mit natürlichen pflanzlichen Quellen geworben. Allerdings erklärte das MLR gegenüber der DAZ im Juli auch: „Die Ursache für die nachgewiesenen Gehalte an 2-Chlorethanol in den Nahrungsergänzungsmitteln, bei denen die Gehalte nicht aus pflanzlichen Zutaten herrühren, ist derzeit nicht bekannt. Möglicherweise handelt es sich bei dem nachgewiesenen Gehalt an 2-Chlorethanol um eine Prozesskontaminante aus der Herstellung des Kapsel-/Überzugsmaterials oder um einen Rückstand aus einer Begasung des Kapsel-/Überzugsmaterials mit Ethylenoxid. Aktuell laufen weitere amtliche Untersuchungen zur Ursachenermittlung. Gefragt sind gleichzeitig auch die Unternehmen selbst im Rahmen ihrer Eigenkontrollsysteme zu prüfen, ob ihre Produkte sicher sind und den rechtlichen Vorgaben entsprechen.“