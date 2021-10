Kennzeichnungspflicht für Ammoniumchlorid in Lakritze, Säuglingsnahrung ohne Aromastoffe

Jetzt soll unabhängig von Glycyrrhizin bald ein neuer Warnhinweis Lakritze in Erwachsenenlakritz und Kinderlakritz einteilen: Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, muss Lakritze mit hohem Salmiak-Gehalt künftig mit Hinweisen zum Schutz vor Gesundheitsrisiken gekennzeichnet werden. Das legt eine Verordnung der Bundesregierung fest, die der Bundesrat am vergangenen Freitag billigte.

Hinter dem Begriff Salmiak verbirgt sich Ammoniumchlorid – es soll für einen scharf-salzigen Geschmack verantwortlich sein. Und wie das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) erklärt, ist neben Glycyrrhizin Ammoniumchlorid (Salmiak) in Salzlakritze ein weiterer problematischer Inhaltstoff: „Ammoniumchlorid führt in höheren Dosen zu metabolischer Azidose sowie zu Beeinträchtigungen des normalen Ionenhaushalts mit Übelkeit, Erbrechen und neurologischen Störungen.“ In einer Stellungnahme aus dem Jahr 2002 äußerte sich zudem bereits das Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin zu „Ammoniumchlorid in Lakritzwaren“ im Detail.

Daraus geht hervor, dass der Hinweis auf Erwachsenenlakritz gar nicht so neu ist, denn dort steht, dass schon damals bei einem Ammoniumchloridgehalt von mehr als 2 Prozent bis 4,49 Prozent der Hinweis „Erwachsenenlakritz – kein Kinderlakritz“ an gut sichtbarer Stelle, deutlich lesbar und unverwischbar anzubringen war. Für Salzlakritz mit einem Ammoniumchloridgehalt von mehr als 4,5 Prozent bis 7,99 Prozent wäre der Hinweis „Extra stark, Erwachsenenlakritz – kein Kinderlakritz“ erforderlich gewesen. Warum also eine neue Verordnung? Auf der Website „Lebensmittelklarheit“ der Verbraucherzentrale kann man nachlesen, dass die Angabe in Deutschland tatsächlich schon früher rechtlich vorgeschrieben war. Doch: „Durch Angleichung an EU-Recht wurde Ammoniumchlorid als Aromastoff ohne festgelegte Höchstmenge für Süßwaren zugelassen.“