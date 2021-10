Welche Behandlung mehr Erfolg bei Asthma verspricht

Reichen inhalative Glucocortico­ide und langwirksame β 2 -Agonisten nicht aus, um das Asthma ausreichend zu kontrollieren, sieht die nationale Leitlinie ab Stufe IV die zusätzliche Inhalation eines langwirksamen Muskarin-Antagonisten vor. Inwiefern dieser tatsächlich das klinische Beschwerdebild verbessert, ist umstritten. Daher hat die Arbeitsgruppe um Lisa H. Y. Kim mit den vorhandenen Daten einen systematischen Review mit Metaanalyse durchgeführt. Nach der Durchforstung verschiedener Datenbanken wie Medline und Embase flossen schlussendlich 20 randomisierte klinische Studien in die Bewertung ein. Ihre Arbeit veröffentlichten die Wissenschaftler:innen nun im Fachjournal „JAMA“ („Triple vs Dual Inhaler Therapy and Asthma Outcomes in Moderate to Severe AsthmaA Systematic Review and Meta-analysis“.)