Nackte Haut in der Apotheke für den guten Zweck

Man habe sehr darauf geachtet, dass keine pikanten Details der Körper deutlich zu sehen seien. „Da überlassen wir auch einfach viel der Fantasie des Betrachters“, sagt er. Damit ist der Kalender auf keinen Fall anstößig oder gar schmuddelig – sondern in jeder Hinsicht ästhetisch, meinen auch die Mitarbeiterinnen der Apotheke.

An einem Samstagnachmittag seien alle Fotos des Kalenders in der Apotheke entstanden, sagt eine Mitarbeiterin. Die Bilder zeigen die Damen hinter dem HV-Tresen oder bei verschiedenen Tätigkeiten in der Apotheke. Stets deutlich freizügiger als an normalen Arbeitstagen – aber eben nicht deutlich nackt.

Von insgesamt zwölf Mitarbeiterinnen hätten sich sieben bereit erklärt, an dem außergewöhnlichen Projekt teilzunehmen. „Gezwungen wurde da niemand“, sagt eine Mitarbeiterin. Und auch der Chef der Apotheke, Armin Rohbeck, sei definitiv einverstanden gewesen. „Er und seine Frau haben uns gesagt, sie seien sehr stolz auf uns“, sagt die Mitarbeiterin, die trotzdem lieber nicht namentlich genannt werden möchte.