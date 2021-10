Aus dem PTAheute-Abo wird der PTAheute-Club

Es gibt Neuigkeiten aus der PTAheute-Redaktion: Den PTAheute-Club. Was es damit auf sich hat, erklärt die Redaktion: „PTAheute ist schon immer mehr als nur eine Fachzeitschrift und ein Online-Angebot gewesen. Uns alle verbindet die Leidenschaft für den Beruf, Interesse an Fortbildung und der rege Austausch – persönlich oder über die Leserpost, die uns per Mail oder über die sozialen Medien wie Facebook und Instagram täglich erreicht. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, dass aus dem PTAheute-Abonnement ab sofort der PTAheute-Club wird.“

Mitglied werden ist ganz einfach: Wer ein PTAheute-Abonnement hat, braucht nichts weiter zu unternehmen – sie oder er ist automatisch Mitglied im neuen PTAheute-Club. (Achtung: Das gilt nur für reine PTAheute-Abos, nicht für DAZ/PTAheute-Kombi-Abos). Einen Haken an der Sache gibt es nicht, durch die Mitgliedschaft entstehen keine zusätzlichen Kosten und auch die Kündigungsfristen bleiben unberührt.