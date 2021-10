Studie liefert Signal: Absatz und Umsatz ausländischer Versender durch Rx-Boni erhöht

Doch der Wirtschaftswissenschaftler Professor Georg Götz hat nun einen praktikablen Untersuchungsansatz gefunden. Er liegt in den zeitweilig zulässigen Boni der ausländischen Versender nach dem EuGH-Urteil und im späteren Verbot der Boni für GKV-Patienten durch das VOASG. Götz hat bereits die Buchpreisbindung untersucht und sieht nun eine wissenschaftliche interessante Studienmöglichkeit im ebenfalls preisregulierten Arzneimittelmarkt. Seine Studie wird durch Drittmittel des Apothekerverbands Westfalen-Lippe unterstützt. Bei der Mitgliederversammlung des Verbands am 8. September in Münster hatte Götz sein Projekt erstmals der Berufsöffentlichkeit vorgestellt. Er betonte, dass dies als ergebnisoffene und unabhängige Forschung angelegt ist. Die DAZ wollte es genauer wissen und sprach im Nachgang mit dem Wissenschaftler über seine Forschungen.