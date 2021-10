ABDA: Corona-Schnelltestangebot auf Praxen und Apotheken beschränken

Vorbild ist ein Vorstoß aus Hamburg. Dort dürfen ab dem 11. Oktober nur noch Praxen, Apotheken und Labore PCR- und Schnelltests auf SARS-CoV-2 anbieten. Das sei auch auf Bundesebene denkbar, meint die ABDA. „Die Tests und Testzertifikate sollte es zukünftig nur noch in Gesundheitseinrichtungen, also vornehmlich in der Apotheke oder Arztpraxis, geben“, sagt dazu ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening laut einer Pressemitteilung der Standesvertretung vom heutigen Freitag. „Erstens werden sie dort qualitätsgesichert durchgeführt. Zweitens würde die Konzentration auf diese Einrichtungen verhindern, dass viele von ihnen die Tests einstellen oder Selbstzahlern nur noch sehr teuer anbieten können“, erläutert Overwiening.