Mehr Unterstützung für Patienten

Zwar fühlen sich laut der ABDA fast alle Patientinnen und Patienten im Umgang mit ihren Arzneimitteln sicher – doch wurde bei über der Hälfte der Anwender:innen eine korrekte Anwendung nie überprüft. Overwiening: „Unsere Patientinnen und Patienten wähnen sich teilweise in falscher Sicherheit. Es ist unerlässlich, sie besser zu unterstützen. Das kann nachhaltig nur funktionieren, wenn sich jemand aus dem Apothekenteam die Selbstanwendung von den Patienten und Patientinnen zeigen lässt, anschließend auf mögliche Anwendungsprobleme individuell eingeht und sie behebt. Dieses Coaching gehört durch die Krankenkassen einmal pro Jahr als Hilfe zur Selbsthilfe dringend finanziert.“

Die Vermutung liegt nahe, dass diese Service-Idee aus dem Katalog der pharmazeutischen Dienstleistungen stammt, den die ABDA seit Jahren streng unter Verschluss hält. Lediglich ein knappes Grundsatzpapier liegt bisher vor, das unter anderem auf das Coaching von Patientinnen und Patienten zur korrekten Anwendung von Arzneimitteln abzielt. Als Grund für die Geheimniskrämerei gab die Standesvertretung stets an, sie wolle vermeiden, dass sich die Kassen die Rosinen herauspickten, bevor überhaupt Verhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband gelaufen seien. Diese Verhandlungen gelten jedoch als gescheitert: Anfang September informierte der Deutsche Apothekerverband, man habe hierzu nun die Schiedsstelle angerufen, da keine Einigung zwischen dem Verband und dem Kassengremium in Sicht sei. Somit entfällt das Hauptargument der ABDA für die Geheimhaltung.

Der Gesetzgeber hatte mit dem Vor-Ort-Apotheken-Stärkungsgesetz (VOASG) den Weg frei gemacht für neue honorierte Dienstleistungen in den Apotheken. Ab 2022 sollen hierfür jährlich 150 Millionen Euro bereitstehen. Zunächst muss jedoch klar sein, welche Dienstleistungen konkret vergütet werden sollen und vor allem in welcher Höhe. Diesbezüglich ist nun die Schiedsstelle am Zug.