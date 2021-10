Grippeimpfen gegen Demenz?

Schützt die Grippeimpfung nicht nur vor Grippe, sondern auch Demenz? Die Frage ist berechtigt, schaut man sich eine große, retrospektive Kohortenstudie mit Veteranen an, die im September in der Fachzeitschrift „Vaccine“ („Dementia risk following influenza vaccination in a large veteran cohort“) veröffentlicht wurde. Für diese Studie hatten US-Wissenschaftler:innen um Professor Timothy Wiemken von der St. Louis University Medical School die Krankenakten von 120.000 ehemaligen Soldaten (Veteranen) analysiert und einen Zusammenhang zwischen verabreichten Grippeimpfdosen und dem Auftreten von Demenz festgestellt.