Shop Apotheke: Rx-Umsätze in Deutschland um 30 Prozent gesunken

Ein genauerer Blick in die Regionen zeigt: Im DACH-Segment (Deutschland, Österreich, Schweiz) erzielte Shop Apotheke im dritten Quartal einen Umsatz von 189 Millionen Euro (2020: 201 Millionen Euro). In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 4,5 Prozent auf 618 Millionen Euro nach 592 Millionen Euro im Vorjahr. Dahinter stecken maßgeblich nicht rezeptpflichtige Arzneimittel: Bei ihnen habe sich der Umsatz in den ersten neun Monaten um 17,4 Prozent erhöht.

Im Segment International (Belgien, Frankreich, Italien, Niederlande) lag das Umsatzplus im dritten Quartal 2021 bei 27,2 Prozent (48 Millionen Euro). In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz um 37,9 Prozent auf 154 Millionen Euro nach 112 Millionen Euro im Jahr 2020.

Für das Gesamtjahr 2021 erwartet der Vorstand nun ein Umsatzwachstum zwischen 10 und 15 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge in etwa auf Break-Even-Niveau.

Im kommenden Jahr dürfte Shop Apotheke auch wieder auf Rx-Umsätze setzen. Auch wenn CEO Feltens in der Pressemitteilung nur recht nüchtern konstatiert: „Die Einführung des elektronischen Rezepts (e-Rx) in Deutschland steht kurz bevor.“ Ob die elektronischen Verordnungen allerdings so schnell so verbreitet sein werden, wie es sich die großen Versender erhoffen, steht auf einem anderen Blatt.

Alle veröffentlichten Zahlen sind noch vorläufig und ungeprüft. Am 2. November 2021 soll der Zwischenbericht für die ersten drei Quartale veröffentlicht werden.