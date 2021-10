Buntere Packungen für Ratiopharm

Das neue Design soll vor allem für höhere Aufmerksamkeit in der Sichtwahl sorgen: Dank einer neuen Schriftart soll die Lesbarkeit verbessert werden. Erstes Arzneimittel mit neuem Look ist Ibu-Lysin-ratiopharm® 400 mg. Die Präparate Ginkobil® ratiopharm und Vitamin B-Komplex-ratiopharm® sollen noch in diesem Jahr folgen. Ratiopharm hatte 2021 bereits die Produkte Diclox forte 20 mg/g Gel und Paracetalgin 500 mg Filmtabletten gelauncht, die somit bereits im modernisierten Design verfügbar sind.