Demnach bekommen die Apotheken für die Belieferung der neuen Partner dasselbe Honorar wie für die Belieferung von Betriebsärztinnen und -ärzten. Vorgesehen ist eine gestaffelte Vergütung: Bis zur 100. Durchstechflasche im Monat gibt es 7,58 Euro netto. Ab dem 101. bis zum 150. Vial bekommen die Apotheken 4,92 Euro, alle weiteren Durchstechflaschen werden mit 2,52 Euro vergütet. Ausgenommen von dieser Regel sind niedergelassene Ärztinnen und Ärzte – für die Belieferung der vertrags- und privatärztlichen Praxen gibt es weiterhin 7,58 Euro je Vial ohne Staffelung.

Ursprünglich war vorgesehen gewesen, dass Apotheken für die Belieferung von Impfzentren, mobilen Impfteams, Krankenhäuser und öffentlicher Gesundheitsdienst genauso honoriert werden wie bei der Abgabe der Vakzinen an niedergelassene Ärzte: 7,58 Euro plus Umsatzsteuer je Vial. Die Verordnung, die am 1. September in Kraft trat, sah das dann aber nur noch mit Blick auf die Impfzentren, mobilen Impfteams und den ÖGD vor. Nun hat das Ministerium nachgebessert und die Krankenhäuser wieder aufgenommen, während es gleichzeitig die Staffelung des Honorars ergänzt hat.

Die Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Bundesanzeiger, also am morgigen Samstag, in Kraft.