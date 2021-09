In vielen Ländern haben sich die Apotheker eine Erweiterung ihrer Kompetenzen auf die Fahnen geschrieben, so auch in Irland. Gute Argumente dafür finden sie mit ihrer exzellenten Performance in der Pandemie und in dem guten Beispiel, mit dem der Nachbar Großbritannien diesbezüglich vorangeht. Aber auch bei ihrer Regierung heißt es offenbar „dicke Bretter bohren“. Die Irish Pharmacy Union pocht nun auf Erfüllung des Versprechens im Regierungsprogramm und fordert eine Reihe neuer apothekenbasierter Dienstleistungen.