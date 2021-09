In der Therapie chronischer Schmerzen möchte man weg von der Langzeit-Opioid-Anwendung. In den letzten Jahren ist daher das Interesse an medizinischem Cannabis als therapeutische Alternative gestiegen. Leitlinien beurteilen diese Behandlungsstrategie im Moment noch sehr unterschiedlich: So empfehlen einzelne Leitlinien medizinischen Cannabis nur, wenn andere Therapieoptionen keinen Erfolg gezeigt haben. Andere sehen nur in der Behandlung von bestimmten Schmerzarten (z. B. neuropathischer Schmerz) oder in der Palliativmedizin einen Benefit. Wieder andere raten komplett vom Cannabis-Gebrauch ab.

Um eine bessere Beurteilung über den Nutzen von Cannabis bei chronischem Schmerz (Tumor- und Nicht-Tumorpatienten) zu erlangen, hat eine Arbeitsgruppe einen systematischen Review mit Metaanalyse durchgeführt. Dazu hat sie zunächst Datenbanken wie Medline, Embase, Pubmed und PsycInfo nach randomisierten kontrollierten Studien durchsucht, in denen die Wirkung von medizinischem Cannabis oder Cannabinoiden zur Behandlung von chronischem Schmerz gegen Placebo oder Nicht-Cannabis-Analgetika verglichen wurde.