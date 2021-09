Wenn dieser Tage ein Patient oder eine Patientin mit einem Rezept über „NovoRapid PumpCart“ in die Apotheke kommt, muss an den Diabetologen oder die Diabetologin verwiesen werden. Grund ist ein Lieferengpass des Präparats, das Insulin aspart in Patronen für Insulinpumpen wie Accu-Chek-Insight oder die YpsoPump bei Diabetes mellitus enthält. Welche Alternativen stehen zur Überbrückung des Lieferengpasses zur Verfügung?