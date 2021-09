Der Bundesverband Deutscher Apothekenkooperationen (BVDAK) hat seit diesem September ein weiteres Mitglied: den Marketing Verein Deutscher Apotheker (MVDA). Wie BVDAK und MVDA gemeinsam mitteilen, votierten ihre Vorstände einstimmig für den Beitritt. Der MDVA blickt bereits auf eine über 30-jährige Verbandsarbeit zurück – sein besonderes Zugpferd ist die Apothekendachmarke „Linda“.

Mit dem Beitritt des MVDA sind nunmehr 25 Apothekenkooperationen Mitglied im BVDAK. Mit aktuell 9.988 Apotheken repräsentiere man „die größte und stärkste kooperative Gruppierung der inhabergeführten Vorort-Betriebe“, heißt es in der Mitteilung. Beide Seiten setzten auf gemeinsame Stärke – und einen größeren Einfluss vernetzter inhabergeführter Apotheken auf die Politik: „Ich sehe in der Zusammenarbeit von BVDAK und MVDA in dem sich derzeit rasant wandelnden Markt eine notwendige und zielführende Bündelung der politischen Kräfte“, erklärt MVDA-Präsidentin Gabriela Hame-Fischer. „Sowohl die Gremien des BVDAK als auch die unseres Vereins engagieren sich seit vielen Jahren erfolgreich für die Wahrnehmbarkeit der Interessen der stationären inhabergeführten Apotheken im gesundheitspolitischen Berlin.“ Und auch künftig will man gestaltend anpacken.

Was will man nun genau gemeinsam erreichen? Im Mittelpunkt stünden „Innovationen zur Weiterentwicklung der gesundheitlichen Versorgung auf der Basis fairer Preise und realistischer Honorare“, heißt es. Kernelement der gemeinsamen Aktivitäten sollen „kundenorientierte Digitalisierungsinstrumente über das E-Rezept hinaus“ sein.